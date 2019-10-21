Получил чек — посмотри рекламу. Крупнейший оператор фискальных данных передаст их для таргетирования интернет-рекламы

«Платформа ОФД», которая на данный момент является одним из самых крупных операторов фискальных данных в России и компания Segmento (среди совладельцев — Сбербанк) договорились о передачи данных по чекам об оплате для использования при показе рекламы в Сети. Проект, как пишет 21 октября «Коммерсант» имеет амбиции по охвату всех интернет-площадок и до 80% всех чеков.

Данный от «Платформы ОФД» будут приходить обезличенные. На их основе Segmento сможет таргетировать баннеры и видеоролики для отдельных сегментов аудитории, а также оценивать эффективность кампаний.

Оператор фискальных данных на 2019 год каждый день обрабатывает до 40 млн кассовых чеков на 900 тыс. онлайн-касс. Однако Segmento не планирует остановиться только на этих возможностях. За год компания хочет заключить соглашения еще, «как минимум с четырьмя крупными ОФД». В планах охватить «все население РФ». Однако не все ОФД готовы передавать информацию для рекламы. Операторы, как отмечают специалисты, работают с персональными данными покупателей и порядок их обработки регламентирован законодательством. Пока нет моделей, которые был гарантировали конфиденциальность фискальных данных покупателей и торговых точек при передаче чеков агрегаторам рекламы.



