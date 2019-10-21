В Петербурге тепло, но зонтик нужно взять. К вечеру похолодает

Утро понедельника встретило петербуржцев необычно высокой отметкой на термометре. В 6 утра было уже +11. Однако, синоптики просят радоваться, но не сильно. К концу дня температура упадет ровно в половину.

Как сообщает утром 21 октября ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с ночи и, как минимум, до обеда Петербург ждут дожди. Пусть небольшие и местами. И даже с туманом.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем сменится на западный, северо-западный.

Температура воздуха к середине дня достигнет +8...+10 гр. Однако, в его концу она может снизится с +10 до +5 градусов.



