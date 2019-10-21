Буйный на «Рапиде» влетел в стоящий на светофоре «Вольво» на Науки. 2-летний ребёнок получил тяжёлые травмы

Четыре человека получили серьёзные повреждения в результате ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга воскресным вечером.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, 20 октября около 17:10 на проспекте Науки, у дома 50, корпус 2, по предварительной информации, мужчина 1991 года рождения на «Шкоде Рапид» совершил столкновение со стоящим на запрещающий сигнал светофора Volvo S60.

Пострадали четверо: сам предполагаемый виновник, а также 31-летний водитель «Вольво» и его взрослый пассажир – в состоянии средней степени тяжести, ребёнок из «Вольво» (мальчик 2017 года рождения) – в тяжёлом состоянии.





«Нетрезвый водитель, который уже привлекался к ответственности по ст. 12.8 КоАП (ничему жизнь не научила) на полном ходу влетел в стоящий на светофоре автомобиль Volvo. Редкостное и агрессивное хамло, – отмечает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». – Будет оформлен по ст. 264.1 УК РФ».

Статья 264.1 (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления) предусматривает, в частности, штраф в размере 200-300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.