Банки передали коллекторам полмиллиарда долгов россиян

Больше 450 млрд рублей просроченных долгов передали за 9 месяцев банки взыскателям. Это на 10% больше, чем в прошлом году за тот же период. У россиян уменьшается задолжность по потребительским кредитам, но растет по автомобильным и кредитным картам, пишет 21 октября «Коммерсант».

Данные СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) с января по сентябрь этого года 7,7 млн долгов россиян переданы по агентской схеме, когда вы должны кредитной организации, а коллекторы занимаются взысканием за комиссию. Общая сумма задолжности составляет 453 млрд руб. Это, подсчитали в организации, больше на 83% в количественном и на 10% в денежном выражении, чем за 9 месяцев прошлого года.

Специалисты отмечают, что серьезные изменения произошли в структуре передаваемых коллекторам долгов. Хотя до сих пор их большую долю и составляет потребительские кредиты. Но в общем, в этой сфере долги россиян сократились с 82% до 67%. А вот доля по кредитным картам выросла до 14%, автокредитов — до17,7%.

В СРО полагюат, что всего по итогам 2019 года банки передадут коллекторам около 540–550 млрд руб. просрочек. В прошлом году эта сумма остановилась на 505 млрд руб.



