Если в России, то Штирлиц, если в Петербурге, то профессор Преображенский. Россияне назвали киногероев — кандидатов на пост президента

За двадцать лет, которые прошли с прошлого аналогичного опроса среди россиян, лидер списка не изменился. Советский разведчик, как образ гуманного силовика, на первом месте среди киногероев, которых жители РФ хотели бы видеть президентом. Однако остальные участники пятерки лидеров, как пишет «Коммерсант», поменялись.

Если в 199 году компанию Штирлицу составляли Петр I, Глеб Жеглов, маршал Георгий Жуков, то 20 лет спустя на втором месте с 12% занял профессор Преображенский. С отрывом в один процент за ним идет герой фильмов «Брат» и «Брат 2» – Данила Багров, честный следователь из сериала «Тайны следствия» Мария Швецова (11%), Екатерина из «Москва слезам не верит» (9%) и Валерий Харламов из «Легенды №17» (6%).

Штирлиц, образ которого на протяжении 20 лет СМИ нередко увязывают с Владимиром Путиным, пользуется в основном поддержкой у женщин и россиян среднего и старшего (свыше 60 лет) возраста. А вот новичок списка – профессор Преображенский популярен у граждан РФ с 35 до 59 лет. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Среди молодежи (18–34 лет) лидерство делят Данила Багров и Саша Белый из сериала «Бригада».

Социологи полагают, что внезапное второе место героя «Собачьего сердца» показывает запрос на политика нового типа: успешного, умудренного опытом, но находящегося в оппозиции к социальному окружению. Такую позицию эксперты объясняют наличием значительной группы граждан, недовольных положением дел в стране, критикующих его, но не готовых к активным действиям.





Отметим, что респондентов также спрашивали о наиболее важных для политического лидера качеств. Самым главным у россиян оказалась честность (44%). На втором месте – образованность и компетентность (31%). Не меньше процентов набрала такая позиция, как близость к народу (26%), а также умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%).