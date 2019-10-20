Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Бывший капитан футбольного клуба "Зенит" Андрей Аршавин выиграл первый трофей в своей тренерской карьере. В финале Кубка Санкт-Петербурга для команд 2004 года рождения, который прошел 20 октября на стадионе "Алмаз-Антей", команда Академии "Зенита" U-15 под его руководством обыграла сверстников из СШОР "Зенит" по пенальти.

Основное время и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В серии 11-метровых сильнее оказалась Академия. Помогал ему тренер Дмитрий Поляков.

11 ноября 2018 года в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана Аршавин сыграл последний матч на профессиональном уровне. В ноябре 2018-го Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии петербургского клуба и получил лицензии категории D и С.





За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008). В 2008-м в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.

В июле экс-зенитовец получил приглашение от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для прохождения обучения на менеджера по специальной программе. Команду U-15 Академии "Зенита" тренирует с мая 2019 года.