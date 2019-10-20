Петербургскую дамбу ждет проверка Росприроднадзора после гибели золотодобытчиков в Сибири

Росприроднадзор намерен обратиться к правительству России с просьбой разрешить проверку всех дамб в стране после гибели 15 человек на золотых приисках под Красноярском.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора 20 октября. Проверить все аналогичные обьекты необходимо, считают в ведомстве, «чтобы избежать повторения трагедии».

Визита Росприродназора, если инициатива будет одобрена, должны ожидать все дамбы в стране. О каких-либо исключениях в настоящий момент не сообщается, а значит и петербургский комплекс защитных сооружений не станет исключением.

В результате незаконной установки дамб на реке Сейба и их разрушения погибли 15 золотодобытчиков, 14 человек в больнице, еще пятерых спустя двое суток так и не нашли. Руководство компании «Сисиб» задержано, под уголовное преследование попали мастер и начальник участка.



