Экс-жена миллиардера Фархада Ахмедова потребовала заморозить его активы. Из 450 млн фунтов стерлингов после развода она получила только пять

Бывшая супруга миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна обратилась в лондонский суд с требованием заморозить его активы. В 2016 году дама должна была получить 453 млн фунтов стерлингов, но досталось ей только 5. Об этом 20 октября сообщает британское издание Daily Mail.

Заседание назначено на ноябрь. Татьяна и Фархад Ахмедовы развелись в 2000 году в России. Однако 12 лет спустя женщина, которая имеет также гражданство Великобритании, подала бракоразводный иск в английский суд. Тяжба началась после того, как Ахмедов продал свою долю в размере 49% в компании «Нортгаз», выручив порядка миллиарда евро.

Подачу документов Daily Mail подтвердила судья Гвиннет Ноулз, однако возникли трудности с вручением документов Ахмедову. Их, после неудачных попыток отправки через мессенджер WhatsApp и доставки в офис бизнесмена в Москве, направили на личную почту миллиардера.

В марте суд апелляционный суд Дубаи снял арест, наложенный по иску Татьяны, с яхты Ахмедова «Луна» стоимостью порядка 330 млн фунтов стерлингов, посчитав его неправомерным. Сам бизнесмен в апреле, как писал РБК, подал к экс-супруге иск о причинении морального вреда и компенсации убытков из-за ареста судна, на 115 млн фунтов.



