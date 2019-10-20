Трамвай и маршрутку, которые столкнулись на Десантников, растащили. Проезжая часть свободна

Дорожные службы, спасатели и сотрудники «Горэлектротранса» откатили в депо трамвай и оттащили на газон перевернувшуюся в Красносельском районе Петербурга маршрутку вечером 20 октября.

Об этом с перекрёстка улицы Десантников и Петергофского шоссе сообщает корреспондент «Фонтанки». Трамвай откатили с путей примерно в 20.20, маршрутку к тому моменту поставили на колёса и оттащили к обочине. Движение на перекрёстке открыто, все экстренные службы разъехались.

Как сообщалось ранее, водитель в пассажирском автобусе пытался проскочить перед трамваем на запрещающий сигнал светофора. Тот задел его заднюю часть, машина упала на дверь. К медикам обратились 16 человек и только один из них, ребенок, не поехал в больницу. Остальные в средней степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних.



