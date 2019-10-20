Авария с маршруткой и трамваем отправила в больницы 15 человек. Среди них - трое детей

Число пострадавших в маршрутном такси, которое вечером 20 октября столкнулось с трамваем в Красносельском районе Петербурга, выросло до шестнадцати человек. Госпитализация не потребовалась только одному.

Как сообщили в городском МЧС, после аварии на пересечении Десантников и Петергофского шоссе по больницам развезли 15 человек. Еще один из пострадавших был осмотрен на месте, постоянный присмотр врачей ему не понадобился. В пресс-службе скорой помощи «Фонтанке» уточнили, что это ребёнок.

Ещё трое детей – один 9 лет и двое 14 лет – госпитализированы. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.





По предварительной информации, маршрутка К-235 попыталась проехать перекрёсток на «красный», но не успела проскочить перед трамваем. От удара автобус развернуло, опрокинуло и уложило пассажирской дверью на асфальт. С проезжей части его убрали. Перевозчик «Третий парк», который обслуживает маршрут, уточнил, что на место отправлен инспектор по безопасности движения, проводится проверка.

В направлении от ЛЭМЗ трамваи временно идут по измененной трассе через проспект Стачек. В обратном направлении движение без изменений.