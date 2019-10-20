«Человеческий фактор, и такое бывает». Лихая маршрутка на Десантников не проскочила перед трамваем, но пролетела мимо уголовного дела

В аварии на юго-западе Петербурга пострадали 16 человек, трамвай и маршрутка, которая ехала не иначе как по принципу «авось проскочу». Водитель может быть отлучён от дороги, но знакомство с Уголовным кодексом его миновало.

Маршрутное такси К-235 с трамваем №60 не поделили перекрёсток улицы Десантников и Петергофского шоссе в шесть вечера 20 октября. В вечерний час-пик общественный транспорт пользовался спросом, в маршрутку пассажиры набились битком – и им не повезло. Автобус получил удар вбок, его отбросило, опрокинуло и протащило пассажирской стороной по проезжей части. Заблокированных в салоне выводили через крышу, целых окон не осталось.

Первая информация о пострадавших поступила от полиции – пресс-службе петербургского главка обтекаемо заявили «более десяти». По окончательным данным от НИИ скорой помощи, по больницам развезли 15 человек, двоим из них исполнилось 14 лет, одному девять. Их состояние врачи оценивают как средне тяжёлое. Ещё один ребёнок получил лёгкие травмы и был сразу отпущен домой.

По словам очевидцев, маршрутка торопилась на перекрёсток, когда «зелёный» уже сменял «красный». Камеры зафиксировали, что на разрешённый сигнал он не успел.





«Трамвай двигался со стороны Стрельны и только набирал скорость, он ехал на «зелёный», маршрутка шла на красный, не снижая скорость», – сообщили «Фонтанке» в Горэлектротрансе, отметив, что запись видеорегистратора просмотрены и подтверждают это. Отдельно в ГЭТ подчеркнули, что специальными бело-лунными светофорами для трамвая перекрёсток не оборудован, «рогатые» ориентируются на общий для всего транспорта сигнал.

Трамваем управляла женщина с 11-летним стажем. В депо она работает с 2008, претензий и ДТП на её счету нет .

К-235 курсирует от станции метро «Проспект Ветеранов» до микрорайона «Балтийская жемчужина» с семи утра и почти до одиннадцати вечера. В будни интервал в движении не превышает 15 минут, в выходные стоять на остановке приходится несколько дольше. Компания-перевозчик – АО «Третий парк». В его штате более 3 тысяч водителей, но как раз на этот маршрут 12 автобусов вместе с экипажем арендуют у коллег. Перевозки осуществляет ООО «Кондор», маршрутное задание действует до декабря этого года.

«Но это не так важно, всё равно ответственность наша», – признал гендиректор «Третьего парка» Кирилл Дьяковский. – «Всё застраховано, пассажирам выплатят компенсацию».

Как он объяснил нашему изданию, несмотря на арендованную машину с экипажем, проверки и лицензии проходят по стандартной схеме. Угодивший в аварию автомобиль был исправен, водитель прошёл всех необходимых врачей. По его словам, данные вырулившего перед трамваем водителя на текущий момент ему неизвестны. Запись с камер, которая гуляет по соцсетям и СМИ, он тоже пока не видел.

– Судя по записи, водитель маршрутки проехал на красный. Это же подтверждают видеорегистраторы ГЭТ.

– И такое может быть, человеческий фактор, – заметил гендиректор, но с вопросом вины осторожен: – Давайте дождёмся того, что скажет дознаватель.

По информации «Фонтанки», над возбуждением уголовного дела в полиции не раздумывают. Авария обошлась без погибших, тяжёлых травм никто не получил. Её уложили в административное производство по статье 12.24 КоАП РФ – нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Маршруткой управлял 43-летний мужчина. Он может получить штраф до 25 тысяч рублей или лишиться права управлять транспортными средствами на срок до двух лет.

Татьяна Ципуштанова, "Фонтанка.ру"