Знарок опять обыграл СКА в Петербурге

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» в воскресенье, 20 октября. Петербуржцы уступили со счетом 2:3.

Голы у СКА забили Ярослав Дыбленко (17-я минута) и Сергей Плотников (59). У «Спартака» отличились Мартиньш Карсумс (10) и Анатолий Никонцев (15 и 22).

Отметим, что главный тренер «Спартака» Олег Знарок во второй раз подряд обыгрывает свою бывшую команду. Он возглавлял СКА с 2016 по 2018 год. Под его руководством петербуржцы выиграли Кубок Гагарина.

Несмотря на поражение, СКА продолжает удерживать второе место в Западной конференции с 24 очками. Лидирует ЦСКА с 33 очками.



