Росгвардеец умер в Хабаровске почти заполучив краповый берет. Травму головы он получил во время соревнований

Боец Росгвардии получил травму во время соревнований в Хабаровске и умер не приходя в сознание. Погибший имел опыт службы в «горячих точках».

Факт смерти молодого человека РБК 20 октября подтвердил представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, боец получил травму во время соревнований, был оперативно госпитализирован, но медики ему помочь не смогли.

По информации от источников, молодой человек проходил испытания чтобы получить краповый берет, а травму получил на ринге. Росгвардеец был родом из Бурятии и имел опыт службы в местах вооруженных конфликтов.



