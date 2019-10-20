13 человек пострадали в маршрутке, торопившейся проскочить перед трамваем на Десантников

Травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров маршрутного такси № 235, угодившего в аварию в Красносельском районе Петербурга 20 октября. Запертых людей из автобуса доставали спасатели.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе скорой помощи, медики оказали помощь 13 пострадавшим, тяжелых среди них нет. Согласно данным, которые сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, в маршрутке получили травмы больше десяти человек. На пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе работают полицейские, медики и спасатели.

«Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для деблокирования», – сообщили в городском МЧС.





Автобус после столкновения с трамваем развернуло и опрокинуло набок со стороны пассажирской двери. Маршрут К-235 обслуживает АО «Третий парк». Оперативно связаться с представителем перевозчика не удалось. В Горэлектротрансе сообщили, что 60-м трамваем управлял водитель с 10-летним стажем, для которого это ДТП стало первым. В трамвае никто не пострадал.

Источник в транспортном блоке Смольного добавил, что, по предварительной информации, маршрутка ехала на красный. Это же подтверждают опрошенные на месте автомобилисты, которые стали свидетелями аварии.