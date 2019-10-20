Петербургский актер приговорен за попытку ограбления. Ему не в чем было идти на кастинг

Петербургский актер Александр Пилюшин признан виновным в покушении на прилавки магазина «Фамилия» и за джинсы стоимостью 2600 рублей отправлен на исправительные работы.

О назначенном Пилюшину полугоде работ на пользу государству и испытательном сроке 6 месяцев «Фонтанке» 20 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Наказание считается условным, приговор вынесен 18 октября», – добавил сосбеседник.

В августе 2019 года за Пилюшиным гонялись у станции метро «Адмиралтейская». Он пришел в ТРК «Адмирал» на Малой Морской улице и при посещении магазина «Фамилия» взял джинсы, надел их в примерочной и вышел. Антикражная рамка среагировала, охрана погналась за актером и поймала его на улице.





В декабре 2018 года Пилюшин совершил аналогичное. Он ограбил «Нью-Йоркер» в торговом комплексе «Сенной» на улице Ефимова, забрав куртку и рюкзак. После поимки возместил ущерб 2500 рублей, дело в суде закончилось примирением сторон.

27-летний Пилюшин играл Шныря в сериале «Вторая первая любовь», Барыгу в сериале «Цыпленок жареный», эпизодически мелькал в фильме «Высокие ставки» с «ментом» Алексеем Ниловым в главной роли.