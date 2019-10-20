На Десантников автобус с пассажирами встретился с трамваем и опрокинулся. Маршрутка ехала на красный

Авария с участием общественного транспорта произошла в Красносельском районе Петербурга 20 октября. По словам очевидцев, водитель маршрутки спешил проскочить перед трамваем на запрещённый сигнал светофора.

Об аварии на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе сообщили в соцсетях. Автобус №235 столкнулся с 60-м трамваем и опрокинулся на проезжую часть со стороны пассажирской двери.

Как уточнили «Фонтанке» в Горэлектротрансе, ДТП произошло в 18:05. Трамвай начал движение со стороны станции ЛЭМЗ, разогнаться он не успел. Источник в транспортном блоке Смольного сообщил нашему изданию, что маршрутка двигалась на запрещающий сигнал светофора. Информация о пострадавших уточняется.

Опрошенные на месте автомобилисты говорят, что автобус пытался проскочить перекрёсток, когда остальные автомобили уже остановились на «красный».



