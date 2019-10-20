Школьница погибла под окнами высотки на Бухарестской. Её следы нашли на крыше

Не совместимые с жизнью травмы получила девочка-подросток при падении с высоты во Фрунзенском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что привело её на крышу.

О неподвижном теле у дома 128/2 по Бухарестской улице в начале пятого вечера 20 октября рассказали очевидцы. Аналогичное сообщение поступило в полицию и скорую. На месте происшествия медикам оставалось констатировать смерть – признаков жизни у лежавшей на асфальте не было.

Очевидцы описали погибшую как девушку не старше 25 лет. По информации «Фонтанки», ей 14. Следственно-оперативная группа осматривает крышу 14-этажного здания, с которой упала девочка.



