«Лучше умереть раз, чем ползать на коленях». Назначенный Зеленским губернатор Киевской области проработал 100 дней и уволился

Михаил Бно-Айриян, которого в июле президент Украины назначил губернатором Киевской области, подал в отставку. Написанное от руки заявление на имя Зеленского политик опубликовал на своей странице в Facebook 20 октября.

Фотографию заявления Бно-Айриян прокомментировал цитатой из «Сада Гефсиманского» Андрея Чумака: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть».

Владимир Зеленский назначил нового губернатора Киевской области в июле, 19 октября исполнилось ровно 100 дней работы Бно-Айрияна на этом посту. Накануне он написал в Facebook, что верит в возможность изменений в стране, «главное – захотеть».

Михаил Бно-Айриян – дипломат по образованию, работал в посольстве Украины в России и советником главы украинского МИДа. В 2015 году перешел в министерство энергетики, через год – в «Укрэнерго».



