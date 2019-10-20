«Это о праве человека на право общения с другим человеком». Глава СПЧ Федотов рассказал, чем займется после увольнения из совета при Путине

Пока еще действующий глава совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов намерен возродить кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики. На ней он займется авторскими, культурными и информационными правами.

Об этом Федотов рассказал РБК 20 октября. По его словам, ранее подобная кафедра существовала и его аспиранты были «вполне серьезными учеными». Однако из-за не вовремя отправленного в Париж отчета ЮНЕСКО исключил ВШЭ из списка. Восстановить кафедру оказалось невозможно, поэтому Федотов запустил процедуру заново. По его словам, он рассчитывает, что вопрос решится к Новому году. Возрожденную программу он планирует назвать «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам».

«Это все связано с правами человека. Причем речь идет не только о правах человека в классическом понимании, но и о новом поколении прав человека. Например, о праве человека на общение с человеком», – цитирует Федотова РБК.

В качестве примера он привел механических голосовых помощников и невозможность общения с ними. Искусственный интеллект, по мнению Федотова, это угроза человеку и его правам. С юридической точки зрения эта сфера видится главе СПЧ «новой галактикой».





Федотов намерен возглавить кафедру, если она появится.

Как сообщалось ранее, глава СПЧ в скором времени покинет совет. Причиной называется достижение им 70-летнего возраста. Сам он свою отставку не комментирует, так как никаких официальных приказов пока нет.