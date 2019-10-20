Не надо ревновать. Футболисты ответили на упрек священников в адрес своих поклонников

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин в ответ на упрек протоиерея Димитрия Смирнова в адрес болельщиков призвал РПЦ не ревновать к футболу и не сравнивать игру с церковью. Об этом он 20 октября заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он пояснил, что считает футбол «самой народной игрой», за которую болеет «весь мир». «Я не думаю, что к этому надо как-то ревновать или делать вид, что надо забыть про это. Есть целая индустрия, но люди, которые смотрят футбол, потом они ещё и играют на улице в футбол, они дома точно не сидят», – цитирует сайт представителя РФС. Созин подчеркнул, что не стоит сравнивать церковь и футбол, и призвал критиков предлагать альтернативу.

В октябре глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире программы «Беседы с батюшкой» на обращение телезрительницы, которая рассказала о попытке самоубийства своего супруга, сказал, что следовало бы сделать мужчине: «Ты по улицам ходишь, храмы видишь – зайди посмотри, купи книжечку, почитай. Нельзя же только всю жизнь: «Зенит» – «Спартак», потом выпили – закусили, потом баня – рыбалка, потом опять «Зенит» – «Спартак». И это что – жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака»?»

В сентябре Смирнов назвал российских мужчин «национальной трагедией». Протоиерей высказал мнение, что настоящие представители «сильного пола» стали «штучным товаром», а мальчиков посоветовал для воспитания отдавать в кадетские корпуса.



