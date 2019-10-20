Ущерб от беспорядков в Барселоне превысил 2,5 млн евро

Беспорядки в Барселоне из-за протестов против тюремных сроков для инициаторов референдума о независимости Каталонии нанесли городу ущерб в размере более 2,5 млн евро, не считая сверхурочной работы коммунальных служб. Об этом 20 октября со ссылкой на источники в городской мэрии пишет агентство EFE.

Сумма ущерба предварительная. Агентство приводит данные, согласно которым в ходе беспорядков протестующие подожгли 1035 мусорных контейнеров. В городе разбиты витрины кафе и магазинов, десятки машин. Серьезно пострадал и автопарк полиции.

13 октября Верховный суд Испании признал инициаторов референдума о независимости Каталонии виновными в «мятеже и растрате» и приговорил к длительным тюремным срокам. Экс-замглавы правительства республики Ориол Жункерас был приговорен к 13 годам, восемь обвиняемых получили от 12 до 9 лет, еще троим назначили штрафы.

На следующий день группы сторонников независимости Каталонии объявили старт акциям протеста в Барселоне и других городах на северо-востоке страны, которые быстро переросли в столкновения с полицейскими. В результате было нарушено авиа- и железнодорожное сообщение, перекрыты федеральные трассы. Участники протеста поджигают контейнеры и автомобили, акции не прекращаются.



