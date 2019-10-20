В Петербурге разыскивают бородатого любителя сладостей, который обидел «Дикси» на 53 плитки шоколада

С внушительным и неоплаченным запасом сладкого ушёл покупатель из продуктового супермаркета в Адмиралтейском районе Петербурга. Ущерб, причинённый прижимистым лакомкой, подсчитывали четыре дня.

Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, мимо кассы магазина «Дикси» на улице Декабристов, 17, пронесли пятьдесят три плитки Ritter Sport. В карманы поклонника немецкого качества ныряли в основном шоколадки с лесным орехом. Также он отдал должное начинке из какао, оценил молочный без всяких изысков и на пробу прихватил одну плитку с дроблёным орехом.

Сотрудникам магазина недобросовестный покупатель практически не запомнился: одет непримечательно, роста среднего, не старше 35 лет, южных кровей. Отметили разве что бороду и небольшие залысины.

Инвентаризация показала, что затарился он на 3 тысячи 546 рублей и 96 копеек. Незначительно, но неприятно, признали в «Дикси» и накануне обратились в полицию, уточнив, что сама кража произошла 15 октября.



