Один из пропавших в Красноярском крае рабочих вернулся с халтуры невредимым. На его коллег обрушились пять дамб

Следственный комитет Красноярска во время допроса руководства золотодобывающей компании и начальников на участке выяснил, что на рабочий городок сползли пять гидротехнических сооружений. Все они были поставлены незаконно. Среди пропавших без вести осталось пять человек.

О возвращении одного из рабочих, чья фамилия попала списки пропавших после схода плотин на реке Сейба, который убил минимум 15 человек, 20 октября сообщает местное ГУ МВД. 34-летний тракторист пришел в разрушенному городку невредимым. Выяснилось, что во время обрушения его на месте не было. Телеграм-канал Baza утверждает, что за несколько часов до трагедии он отправился к соседней деревне на подработку.

Тем временем Следственный комитет завершил допрос директора компании «Сисим», а также мастера и начальника участка. Сообщается, что на реке вблизи приисков были сооружены пять дамб для отвода грунтовых вод. Разрушение началось с верхней, за собой она утащила остальные. Все они были построены без согласования. В СК отмечают, что мастер, «в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования». Начальник участка во время допроса сообщил, что понимал, насколько опасно было строить рабочий поселок на том месте.

Дамба обрушилась на золотодобытчиков ночью 19 октября. 15 человек погибли, 14 в больницах, еще пятерых не нашли. Следствие будет просить об аресте подозреваемых.



