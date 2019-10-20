Под Петербургом водитель «Нивы» врезался в дерево и сбежал, оставив пассажира умирать

«Нива» съехала в кювет с трассы под Лодейным Полем и врезалась в дерево. Дорожные полицейские в машине нашли только тело пассажира.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, автомобиль с пустующим водительским сиденьем нашли в кювете около половины десятого утра 20 октября. «Нива» лежала в канаве на 78-м километре трассы «Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь». Личность погибшего пассажира пока не установлена, водителя также не нашли.



