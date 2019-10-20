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20.10.2019 14:47
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Он крикнул ей уходить, а сам остался под пулями. История петербургских Бонни и Клайда, от которых пострадал "Райффайзен"

Арестованная в Петербурге Роза Аглемзянова обвиняется не только в самой громкой краже из Райффайзенбанка. Ее считают причастной к эффектному налету на почтальонов в Ленинградской области и еще десятку разбойных нападений.

Он крикнул ей уходить, а сам остался под пулями. История петербургских Бонни и Клайда, от которых пострадал "Райффайзен"

/казань.16.мвд.рф

Аглемзянова находилась в розыске более десяти лет после того, как 1 августа 2009 года из казанского отделения Райффайзенбанка пропали 11,4 млн рублей. Роза обманула охранников, выйдя днем в магазин и вернувшись с целой сумкой покупок. Ее проверили и пустили в банк. После смены Аглемзянова вышла с той же сумкой, заменив продукты деньгами, а охрана выпустила ее без проверки. После кражи кассир исчезла. Ее возлюбленный Ильдар Гиниятуллин, как считали в МВД Татарстана, состоял в жестокой банде, и полицейские предполагали, что Аглемзянову убили за ненадобностью. Но они подзабыли, что существует любовь.

По данным «Фонтанки», кассир и Гиниятуллин уехали в Петербург сразу после кражи. Жили в съемных квартирах, не расставались. Одиннадцати миллионов рублей хватило на несколько лет, как минимум до 2014 года. Аглемзянова жила в Петербурге по поддельному паспорту, Гиниятуллин – тоже.

Летом 2014 года внимание казанской пары привлекли передвижения сотрудников ФГУП «Почта России» из Всеволожского почтамта. Наблюдая за «Газелью», можно было сделать вывод, что она перевозит мешки не только с посылками, но и с деньгами. Почтальоны были вооружены пистолетами ИЖ-71.

Их маршрут начинался во Всеволожске и продолжался по деревням и селам. Чем дальше от Всеволожска, тем меньше мешков оставалось в багажнике. Первой после райцентра остановкой была деревня Щеглово.


Утром 11 июня 2014 года в Щеглово подъехала машина «Почты России». В ней лежали 3,5 млн рублей. Два человека в масках и с пистолетами выбежали из кустов и потребовали деньги. Почтальоны оказали сопротивление, началась стрельба. Налетчики побежали к своему ВАЗ-2105. Гиниятуллин получил сквозные ранения ягодиц, паховой области и бедра. Он упал и крикнул напарнику, чтобы тот уходил, а сам отстреливался до последнего патрона. Услышав, как удаляется ВАЗ, отбросил пистолет, снял маску и перчатки и произнес в сторону почтальонов: «А вы молодцы. Не растерялись».

ВАЗ нашли в паре километров. На водительском сиденье остались пятна крови, в салоне – маска с прорезями для глаз. Экспертиза показала, что кровь и клетки эпителия принадлежат одному и тому же лицу женского пола. Допрошенные почтальоны не исключали, что вторым налетчиком была женщина. В полиции не сомневаются, что роль напарника исполнила Роза Аглемзянова.

Гиниятуллина прооперировали в больнице и арестовали в том же июне 2014 года. Меру пресечения избирал Куйбышевский суд Петербурга.

Чтобы отвести подозрения от возлюбленной, на которую началась охота, Гиниятуллин рассказал свою версию налета. Дескать, с Розой он разошелся на почве ревности еще в 2013 году. Она жила в арендованных квартирах, а он – в вагончиках на петербургских стройках. Встречались они изредка. За пару недель до налета Ильдар якобы взял для Розы 70 тысяч рублей у знакомого в долг. Этот знакомый 11 июня позвал их на встречу во Всеволожск, в машине достал пистолет и сказал, что у них есть возможность отработать долг, забрав из почтовой «Газели» мешок с деньгами. У Аглемзяновой, рассказывал Гиниятуллин на допросе, случилась истерика, и знакомый выстрелил ей в ногу и ударил по голове. Испугавшись за жизнь свою и Розы, Ильдар подчинился и побежал отнимать у почтальонов баулы. Вторым налетчиком, по словам Ильдара, был знакомый, а Роза оставалась в машине.

Показания Гиниятуллина сочли «явно надуманными». Но Аглемзяновой удалось остаться на свободе. Ильдара этапировали в Казань, Верховный суд в октябре 2015 года приговорил его к 13 годам колонии.

Роза осталась в Петербурге. Тандем распался, но верность ремеслу женщина, похоже, сохранила. До 2019 года она, по версии следствия, участвовала в разбойных нападениях на ювелирные магазины, в том числе сети «585», в составе группы. Трое ее предполагаемых подельников тоже арестованы.

Аглемзянову проверяют на причастность примерно к десяти эпизодам. На данный момент петербуржцы имеют возможность опознать последовательницу Бонни по фотографии десятилетней давности. Внешность Ильдар и Роза после бегства из Казани не меняли.


Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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