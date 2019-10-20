Из Мурино пешком в Петербург ушли три школьника. Их нет почти десять часов

Трое подростков сбежали от родителей ранним утром 20 октября из квартир в областном Мурино. 12-летние мальчики собирались прогуляться до метро в центре Петербурга, но, судя по всему, не дошли.

Полиция Всеволожского района Ленинградской области разыскивает трех школьников, которые ушли из дома в Графском переулке города Мурино больше десяти часов назад. Один из подростков заявил матери, что вместе с приятелями собирается дойти до станции метро «Технологический институт», уточняет издание 47News. Почему был выбран именно такой маршрут, он не объяснил. По состоянию на два часа дня дети так нигде и не объявились, на связь они не выходят.



