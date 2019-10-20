Москва пережила самую теплую в октябре ночь и надеется на рекорд. Петербург – уже нет

Петербург и Москва не дотянули 1,2 градуса до температурного рекорда в минувшую субботу. Ночь в столице стала самой теплой с начала октября, рассказал в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, не исключив, что день покажет новый рекорд. В Петербурге ожидаются дожди и не больше 13 градусов.

По словам специалиста, 19 октября в Москве было до +15,8, в городе на Неве максимальное значение на термометре замерло у показателя +13,7.

В воскресенье, 20 октября, в столице погода продолжает радовать горожан, там до 18 градусов тепла, и, возможно, рекорд все же обновится. Петербург, в свою очередь, попал в узкую полосу повышенного атмосферного давления, которую, по прогнозам, к вечеру оттеснит на восток облачная гряда атмосферного фронта. «В городе облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди. Температура +11…+13°. Ветер южный, 3 – 8 м/с. Давление – 763 мм рт. ст., что выше нормы», – пишет Леус.

По прогнозам Гидрометцентра, рабочая неделя начнется с похолодания. В понедельник в городе не больше десяти градусов тепла, такая же температура ожидается в ночные часы.



