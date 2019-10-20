«Фиалка» на Ленинском не покорилась голубоглазому ниндзя. Фармацевты забаррикадировались в подсобке

Провалившуюся попытку обогатиться на аптеке расследует полиция Красносельского района Петербурга. Преступник тянулся к выручке с маниакальным упорством, но нож не помог овладеть искусством обращения с кассовым аппаратом.

Как стало известно «Фонтанке», незадолго до восьми вечера 19 октября в «Фиалку» на Ленинском проспекте, 78, зашёл чрезвычайно активный покупатель. Не прицениваясь, он обозначил свои намерения взмахом ножа и потребовал денег. Впечатлённые фармацевты не стали дожидаться, когда посетитель устанет от угроз, и устремились в подсобку. Перед тем как закрыться на ключ, припугнули полицией, но не вразумили.

Налётчик ринулся к кассе, разгромив по пути монитор, но не смог совладать с аппаратом. Разочарование выместил на витрине и ушёл, бросив не пригодившийся нож. Служебная собака Волк Меркурий довела полицейских до арки на Ленинском проспекте, 78, вывела направо и потеряла след.

По словам сотрудниц, преступник был высок и затянут в тёмное. Лицо прикрывала чёрная маска, которая оставляла открытыми только голубые глаза. Дело возбуждено по статье о разбое.



