На ямальский берег вывалились тысячи моржей. Считать клыкастых мешали медведи

Самое многочисленное за всю историю наблюдений на Ямале лежбище моржей обнаружили исследователи на западном побережье полуострова. Тысячи особей притерлись друг к другу на песчаном пляже.

Фотографии и видео, сделанные с воздуха, выложил на своей странице в Instagram 20 октября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Моржей на побережье заметили еще неделю назад, их постепенно становилось все больше, и ученые из научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» организовали срочную вылазку к лежбищу. На некоторых особей надели специальные маяки, чтобы отслеживать их перемещения и места лежбищ. Отмечается, что среди моржей есть не только взрослые особи, но и детеныши.





Отдыхающие животные – краснокнижные. Артюхов добавил, что скопление моржей в таком количестве для Ямала уникальное явление. Обычно они устраиваются небольшими группами.

Проводить съемки и подсчет исследователям мешали белые медведи. Косолапый также попал в кадр.