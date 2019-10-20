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Общество
20.10.2019 13:44
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На ямальский берег вывалились тысячи моржей. Считать клыкастых мешали медведи

Самое многочисленное за всю историю наблюдений на Ямале лежбище моржей обнаружили исследователи на западном побережье полуострова. Тысячи особей притерлись друг к другу на песчаном пляже. 

Фотографии и видео, сделанные с воздуха, выложил на своей странице в Instagram 20 октября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На западном побережье Ямала собрались больше тысячи моржей, занесённых в Красную книгу. Это уникальный природный феномен. Раньше они выходили на наши берега только небольшими группами. Причины уже изучают наши исследователи из @arctic_lab_yamal и специалисты Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих. #ямал #арктика #карское_море #моржинаямале

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

Моржей на побережье заметили еще неделю назад, их постепенно становилось все больше, и ученые из научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» организовали срочную вылазку к лежбищу. На некоторых особей надели специальные маяки, чтобы отслеживать их перемещения и места лежбищ. Отмечается, что среди моржей есть не только взрослые особи, но и детеныши. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы сделали это! Официально подтверждено крупнейшее лежбище #моржинаямале !! Спасибо Правительству ЯНАО и ООО «Газпром добыча Надым» за оперативную и безукоризненную организацию экспедиции! Спасибо Юра Федин! И рады знакомству, Андрей и Варвара из Москвы!! Ямал рулит :) Подробности в пресс-релизе НЭЦ «Морские млекопитающие» _______________________________________________ We’ve done it! Biggest ever concentration of #walrusesyamal on Yamal! More info on web site of science-expedition center «Sea mammals». Acknowledgments to Yamal Government and «Gazprom dobicha Nadym» *********************** #walrusesyamal #моржинаямале

Публикация от Arctic research station (@arctic_lab_yamal)

Отдыхающие животные – краснокнижные. Артюхов добавил, что скопление моржей в таком количестве для Ямала уникальное явление. Обычно они устраиваются небольшими группами.

Проводить съемки и подсчет исследователям мешали белые медведи. Косолапый также попал в кадр. 

 

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