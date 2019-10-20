Запахло бензином. Росстандарт будет менять ГОСТ, чтобы выявлять недолив топлива на колонках

Росстандарт хочет изменить инструментарий для выявления случаев недолива бензина на заправках. Для этого планируется признать топливно-разливной комплекс измерительной системой и подвергать его периодическим проверкам. Об этом в интервью «Российской газете» 20 октября рассказал глава агентства Алексей Абрамов.

Недолив обеспечивается в основном за счет настроек программного обеспечения, говорит Абрамов. Счетчики в баках автомобилей, как правило, не улавливают эту разницу. Федеральное агентство хочет начать проверки не самой колонки, а ее функционирования как измерительной системы, в том числе в привязке к кассе.

Реальное положение дел могут раскрыть «тайные покупатели» и внезапные проверки конкретных топливно-разливных комплексов, так как визиты сотрудников Росстандарта на автомобилях с эмблемами, как правило, не выявляют недоливы. Абрамов напомнил, что манипуляции с программным обеспечением игровых автоматов в свое время удалось устранить с помощью неожиданных проверок и сертификации ПО.

Для признания топливно-разливных комплексов измерительной системой в первой половине 2020 года Росстандарт планирует заменить ГОСТ 1989 года, который не только допускает значительную погрешность, но и позволяет применять различное оборудование и ПО, которые могут вводить в заблуждение расходомер.





Законопроект, который даст агентству право проводить внезапные проверки, в настоящее время готовится к внесению.

Летом прошлого года Независимый топливный союз объяснил недолив испарением топлива и потерей жидкости при переливах. Он усомнился в оправданности методики «тайного покупателя», заявив, что при таком способе может теряться до 10% бензина.