Пятерых детей в Ярославской области убил пьяный с зажигалкой

Уголовное дело, которое было возбуждено после пожара в деревянном многоквартирном доме в городе Ростове, переквалифицировано на статью об убийстве. Подозреваемый задержан.

Как сообщает региональный Следственный комитет 20 октября, виновным в гибели семерых человек может быть 37-летний житель Ярославской области. На допросе он признался, что был пьян, взял зажигалку и поджег дом.

В пожаре погибли пятеро детей в возрасте от года до шести лет. Под завалами также нашли тела двоих взрослых.



