Спидометр замер на 110. «Фокус» остановился в стене жилого дома у Кантемировского моста, водителя вырезали из машины

Полет на скорости 110 километров в час закончился в стене одной из построек Николаевской мануфактуры на Выборгской набережной в Петербурге. «Форд» горел и стал кабриолетом, над водителем колдуют врачи.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Форд Фокус» с 32-летним водителем за рулем остановился в стене 59-го дома по Выборгской набережной около четырех часов ночи 20 октября. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии, других людей в машине не было.

Фото с места аварии выложены в паблике «Дорожный инспектор». Машина проехалась вдоль бетонной стены передней частью, от моторного отсека, как и от крыши, ничего не осталось. Стрелка спидометра после столкновения не опустилась до нуля и замерла, указывая на вероятную причину аварии – водитель ехал на скорости 110 км/ч.



