В Петербурге воры пробрались в квартиру специалиста медцентра Алмазова. Вышли миллионерами

Полиция Московского района Петербурга расследует кражу из квартиры медицинского работника. Визит воров обошёлся ей более чем в три миллиона рублей в валюте и украшениях.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 19 октября в отдел полиции обратилась 65-летняя начальница отдела Центра имени Алмазова, которая попросила отыскать тех, кто похозяйничал в её квартире на проспекте Космонавтов. На это у преступников было чуть больше недели – женщина не появлялась дома с 10-го числа.

За это время исчезли 2 тысячи евро и 50 тысяч долларов. Беглая ревизия показала, что ювелирные украшения воры также смогли отыскать. Общий ущерб заявительница, которая несколько лет назад работала заместителем главврача по организационным вопросам в центре, оценила в 3 миллиона 308 тысяч рублей.

Её квартиру на девятом этаже до недавнего времени защищала сигнализация, но женщина перестала использовать её в марте. Железную дверь воры вскрыли, подобрав ключи.



