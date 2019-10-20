Петербуржцы устроили крестовый поход по борделям. Обещавшая им интим вылетела из окна

Проникновение в лоно петербургской проституции не обошлось без жертв в Невском районе города. Впечатлённая гражданской позицией дама предпочла покинуть гостей через окно.

Как стало известно «Фонтанке», незадолго до трёх часов дня 19 октября на проспект Большевиков, 11/2, полицейских пригласил петербуржец, заверивший, что в указанной квартире на пятом этаже они найдут администратора и трёх проституток. Перезвонив через несколько минут, поправился: проституток осталось две.

Одна из женщин ещё до приезда полиции выпала из окна. С закрытым переломом позвоночника, травмами головы, груди, гематомами ее госпитализировали. С виду девушке можно дать лет 30, экзотическая внешность выдаёт уроженку африканских республик.

Как рассказал «Фонтанке» вчерашний гость квартиры, на проспект Большевиков он вместе с двумя товарищами пришёл по объявлению, обещавшему интим, но платная любовь их не интересовала. «Высказали им свою гражданскую позицию», – обтекаемо объяснил он. Борьба за нравственность будто бы была исключительно словесной, но пострадавшая оказалась излишне впечатлительной.





«Она пыталась открыть сначала окно кухни, но девочки не дали. Тогда ушла в комнату», – продолжает активист. По его словам, в подобные походы по борделям он ходит регулярно, накануне успел посетить три.

Пострадавшая в больнице, её состояние оценивают как тяжёлое. Имя, место жительства и точный возраст неизвестны. Хозяйка квартиры находится за пределами страны, жильё вверено 44-летней жительнице Передовиков. Она объяснила, что пускает на постой девочек, которые попали в трудную жизненную ситуацию.