Авария на скоростной трассе М-11 закончилась первой смертью на открытом в сентябре участке

Водитель «Лады» врезался в разделительное ограждение на трассе М-11 под Петербургом. Погибла его пассажирка.

Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. Водитель 46 лет вьехал на территорию Ленобласти уже ранним утром, вероятно, всю ночь он провел за рулем на новой трассе Москва – Петербург. В пять часов он не справился с управлением и направил машину в ограждение. Сам водитель не пострадал, его 42-летняя пассажирка скончалась на месте.

Гибель женщины, судя по всему, стала первой смертью на открытом в сентябре участке трассы от Тосно до Мясного бора.



