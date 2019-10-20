ПФР рассказал, как выйти на пенсию на 2 года раньше срока

Россияне предпенсионного возраста, которые не могут устроиться на работу, имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Об этом 20 октября сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Факт, что человек не может трудоустроиться, должен подтвердить центр занятости. Досрочные выплаты назначаются максимум за два года до достижения пенсионного возраста.

По данным на 1 июля, в России получателей досрочной пенсии насчитывалось 23,5 тысячи человек. В 2020 году в бюджете на досрочные пенсионные выплаты заложено 4,4 млрд рублей. В 2021 году на аналогичные цели планируется потратить 5,6, в 2022 году – 6,4 млрд рублей.

В 2018 году Госдума приняла, а Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, которая предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Решение вызвало резко негативную реакцию. Осенью Центризбирком отказался вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на референдум. В 2019 и 2020 годах возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55,5 года, для мужчин – 60,5 года.



