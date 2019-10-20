Австралийцы отправились в самый длинный за всю историю полет и опоздали

Авиакомпания Qantas поставила рекорд по самому долговременному перелету, отправив самолет из Нью-Йорка в Сидней. Пассажиры летели больше 19 часов.

Об этом 20 октября сообщается на сайте авиакомпании. Самолет отправился в рейс накануне, летел 19 часов 16 минут и приземлился в Сиднее с опозданием на 37 минут. Продолжительность перелета стала самой долгой за всю историю авиаперевозок. Отмечается, что рейс был тестовым, на борту находились 49 пассажиров и членов экипажа. Компания пыталась выяснить, как чувствует себя человек, который почти сутки провел, облетая земной шар на Boeing Dreamliner.

Перелеты из Австралии в Лондон и Нью-Йорк в Qantas рассчитывают сделать постоянными.



