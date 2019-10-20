Виноватыми в смерти 15 человек на дамбе в Красноярском крае могут быть сами золотодобытчики. Руководство компании задержано

По приоритетной версии следствия, золотодобытчики на берегу реки Сейба нарушили правила проведения работ, что и стало причиной прорыва дамбы. Задержаны директор, начальник и мастер участка.

Об этом 20 октября сообщает региональный Следственный комитет. На допрос в Красноярск увезли гендиректора компании «Сисим», начальника и мастера участка этой же организации. В офисе золотодобытчиков еще накануне провели обыски. «В качестве приоритетной версии наряду с другими следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ», – добавили в СК.

Технологическое сооружение на реке обрушилось ночью 19 октября. Вода в реке стояла на уровне около 4 метров, все это вместе снесло временные постройки, в которых жили искатели руды. Погибли минимум 15 человек, 14 пострадали. Еще часть числятся пропавшими без вести. На 21 октября в крае назначен день траура.



