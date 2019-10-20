На западе Москвы горит склад со скотчем. Тушить его приходится в воздуха

Около сотни пожарных работают на западе Москвы с утра 20 октября. На площади в полторы тысячи квадратных метров горит склад.

Как сообщает ТАСС, к девяти утра пламя, а пожар тушат по третьему из пяти воможных номеров сложности, удалось локализовать. Возле ангара на Молодогвардейской улице трудятся 80 пожарных, для тушения задействованы два вертолета. К зданию приехало руководство столичного управления МЧС.

У склада частично обвалилась крыша. По предварительной информации, горят стеллажи со скотчем. Информация о пострадавших не поступала.



