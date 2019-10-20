«Вечер добрый, как дела? - Отлично». Погоня за напичканным аппаратурой «Ягуаром» попала на видео

Блокираторы, глушители и радиостанции угонщик из Молдовы, которого с погоней поймали у Пулково, хранил элегантно. В общении с полицией он изящен не был и предпочел отмолчаться.

Фото и видео с Пулковского шоссе, где ранним утром 18 октября поймали угонщика на чужом «Ягуаре», выложил автор паблика «Дорожный инспектор» 19 числа. «Мчу по Пулковскому шоссе. Проблесковые маяки от нескольких патрулек красиво переливаются в ночном тумане, высвечивая контуры разложившегося Ягуара. Автоугонщик попытался скрыться в парке Пулковской обсерватории. Но не знал, что ночью в парке экскурсий нет и ворота закрыты», – комментирует попытку водителя сбежать от полиции после аварии автор.

В машине, как ранее писала «Фонтанка», нашли пистолет «Гроза», радиостанции, автономера, блокираторы сотовой связи, диагностическое оборудование, глушитель спутниковой связи. «Дорожный инспектор» добавил к списку «электронные мозги« к Kia, Nissan, Hyundai и баллончик с жидкой грязью, чтобы маскировать номера. Все это он хранил в нескромной сумке от Louis Vuitton.





Оружие, судя по кадрам, 28-летний гражданин Молдовы Александр Каменев предпочитал держать поближе. От общения на камеру он воздержался, лишь ответив на приветствие что дела у него отлично, а что он делает ночью на шоссе в чужой машине комментировать молдаванин отказался.

«Ягуар», который с шоссе увезли на эвакуаторе, угнали в Московском районе. Сам Каменев задержан.