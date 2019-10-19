На Энгельса очередное ДТП. «Лада» прокатила на капоте двух беспечных девушек

Две девушки перебегали главную автомобильную артерию Выборгского района Петербурга вне зоны пешеходного перехода. Обе в больнице в тяжелом состоянии.

По данным от ГИБДД Петербурга и Ленобласти, девушки 27 и 26 лет попали под машину около девяти часов вечера 19 октября, когда перебегали дорогу у 27 дома по проспекту Энгельса. Водитель, судя по опубликованным в паблике «Дорожный инспектор» фото, сбил их на трамвайных путях. За рулем был 37-летний мужчина. Обе девушки в тяжелом состоянии.

С началом ремонта дорожного покрытия информация об авариях на проспекте Энгельса стала поступать все чаще. Минувшим утром компания на каршеринговом автомобиле не удержала полосу и врезалась в стоящую на «аварийке» маршрутку. На срезанном асфальте бились несколько раз и днем раньше.



