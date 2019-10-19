С голодающими разберутся. «Почта России» обещает расследовать доставку надкусанной шоколадки

«Почта России» собирается провести отдельное внутреннее расследование после того, как клиентка достала из посылки надгрызенный шоколад. Об этом сообщили в УФПС Петербурга и Ленинградской области 19 октября.

Как уточнили в пресс-службе, компенсация не исключается. Возмещение и возврат средств рассмотрят и предложат в случае обращение клиента в соответствующую службу после того, как будет составлен акт о повреждении. «На данный момент официальная жалоба не зарегистрирована», – заявили в УФПС.

Работа почтового сервиса разочаровала петербурженку, которая в субботу забрала посылку в отделении на Олеко Дундича. Гостинец был доставлен и продегустирован: на зуб попробовали упаковку, объели шоколад. По словам женщины, на месте она составила акт, позднее пожаловалась то ли на крыс, то ли на других голодающих на горячую линию. Там ответили, что акта для для претензии достаточно.



