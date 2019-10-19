Против Дзюбы нет приема. «Зенит» уничтожил конкурента в борьбе за пьедестал

5 очков Артема Дзюбы по системе гол+пас, 4 удара с пенальти, реформы в воротах: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги разгрома на «Газпром-Арене».

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В гости к петербургскому клубу приехала одна из самых результативных команд страны. В прошлом сезоне «Ростов» до последнего боролся за попадание в еврокубки, но неожиданно притормозил на финише. Летом главный тренер ростовчан, в прошлом легенда «Спартака» во многих амплуа — от полузащитника до генерального директора — Валерий Карпин затеял глобальную перестройку и сознательно, изменив тактическую схему, сделал южный клуб предельно агрессивным в атаке: до 12 тура у «Ростова» было 23 забитых мяча (второй показатель в Лиге; у «Краснодара» 25, у «Зенита» 21).

Тем временем в «Зените» ревут перемены. В составе команды Семака мы продолжаем наблюдать за локальной кадровой революцией в режиме онлайн: в воротах второй матч подряд появился Михаил Кержаков. Напомним, что в предыдущем туре против «Урала» впервые в важных официальных встречах Андрей Лунев оказался в запасе.

В начале октября выход воспитанника кингисеппского футбола выглядел предельно обоснованным: «Урал», команда бывшего главного тренера «Тосно» Дмитрия Парфенова — одна из самых навешивающих в стране. Михаил Анатольевич блестяще играет на выходах, а в активе Лунева с начала сезона пугающее количество результативных ошибок и голов, пропущенных с дальней дистанции. Встречу в Екатеринбурге Кержаков провел без ошибок. Весь перерыв на матчи сборных петербургские любители футбола спорили: заслужил ли брат лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу второй матч в основном составе. Признаться, все аргументы были за: «Ростов» тоже не стесняется злоупотреблять навесами (Роман Еременко и Евгений Чернов входят в топ-5 игроков Лиги по подачам; более того, Чернов — лучший с отрывом по точности кроссов); было бы странно менять вратаря, который сыграл без помарок; Кержаков играл против «Ростова» в мае 2019 года в матче, не имеющем турнирного значения и, несмотря на итоговое поражение, выглядел отменно. Тренерский штаб Сергея Семака принял очевидно правильное решение.





В компании с Кержаковым на поле вышли сильнейшие: Вячеслав Караваев справа, Дуглас Сантос слева, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович в центре; дуэт в опорной зоне составили Вильмар Барриос и Магомед Оздоев, который забил 3 гола в последних трех матчах (супер-гол в ворота «Урала» и прекрасные мячи в ворота сборных Шотландии и Кипра); на флангах расположились Себастьян Дриусси и переживающий ренессанс Олег Шатов; в нападении вышли безальтернативные Сердар Азмун и Артем Дзюба.

На трибунах болельщики занимались арифметикой. В составе «Зенита» считали собственных воспитанников: один, Кержаков; бывших футболистов «Ростова»: два, Азмун и Дзюба. Собственно, Артема из «Спартака» на берега Дона окончательно выжил именно нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, экс-коуч «Спартака». В составе «Ростова» на поле вышли аж 3 экс-игрока петербургского клуба: Алексей Ионов, Егор Бабурин и Евгений Чернов.

В турнире «бывших» «Зенит» вырвался вперед предательски быстро: на 14 минуте Дзюбу свалили в штрафной, Артем сам и исполнил. На 20 минуте Дзюба оформил дубль после хитрого розыгрыша стандарта : Караваев навесил, Дзюба пробил головой. Артем же на 43 минуте скинул мяч Азмуну, а иранец ловко пробил в дальний угол ворот «Ростова». Трибуны зафиксировали: это разгром.

После перерыва всё продолжилось, и четвертый гол «Зенита» получился роскошным: на 61 минуте в концовке контратаки Азмун покатил на Дзюбу, тот прострелил на Караваева, и правый защитник ввалил гол в сетку ворот над ушами Бабурина. Важный показатель: после взятия ворот Дзюба притащил всю команду праздновать гол вместе с Луневым на скамейке запасных, показывать «люльку» в честь рожденного сына трибунам. Очень крутой момент с точки зрения настроения в раздевалке трудового коллектива.

Диктор стадиона Константин Анисимов на волне понятной эйфории объявил явку: 58639 болельщиков пришли посмотреть на разгром «Ростова».

В конце второго тайма «Зенит» стараниями Дзюбы заработал еще один пенальти: форварда откровенно завалили во вратарской Бабурина. Сам нападающий прогнал с точки 11-метрового удара всех коллег. Аргументация была понятна: парни, у меня хет-трик на кону. Надо сказать, что первую попытку Дзюба провалил: несильный удар практически по центру Бабурин взял без проблем. Но помощники главного арбитра сигнализировали: вратарь вышел из ворот до удара. Со второй попытки игрок «Зенита» был точен. Этот гол стал восьмым в чемпионате (лидер гонки бомбардиров, Шомуродов, к тому моменту был уже заменен) и 60-ым в «Зените». Благодаря «трюку со шляпой» Артем вошел в десятку лучших бомбардиров в истории петербургского клуба, обойдя Сергея Дмитриева. Следующие в списке — Данни (68) и Халк (77).

За 10 минут до конца пенальти в ворота Кержакова заработал Иванович. К мячу подошел Роман Еременко, в недавнем прошлом дисквалифицированный за употребление белых ускоряющих порошков. Несмотря на прыжок Михаила, Роман был точен. Вираж поддержал вратаря «Зенита» персональной кричалкой.

В концовке матча на замену предсказуемо вышел третий футболист «Зенита», имеющий отношение к команде с юга России: Еще один бывший «Ростова» Александр Ерохин заменил Дриусси (до того на поле появились Далер Кузяев вместо Шатова и Алексей Сутормин вместо Оздоева).

Точку в матче уже в компенсированное время поставил Барриос. «Зенит» вывалился 3 в 1, но даже при таком преимуществе бразилец напомнил о своем месте рождении: перед ударом опорник умудрился финтом отправить в раздевалку защитника ростовчан.

После матча говорили много и было бы странно, если бы было иначе. Журналисты напомнили главному тренеру «Зенита», что предыдущий раз такой счет в Петербурге был зафиксирован 18 лет: тогда команда Юрия Морозова разобрала ЦСКА Павла Садырина. Единственный гол москвичей забил как раз Семак. Сергей Богданович предсказуемо похвалил Дзюбу: «Каждый внес свою лепту. Дзюба провел прекрасный матч. Не каждому удается забить в одной игре три мяча, да еще и записать на свой счет голевые передачи».

Караваев открыл секрет, о чем говорили в раздевалке в перерыве: «В перерыве мы договорились, что надо продолжать играть в свой футбол, постараться забить как можно больше голов, продолжать доминировать. Считаю, у нас это получилось».

Кержаков был лапидарен: «Моя нагрузка сегодня была минимальной».

Барриос, забивший второй гол за «Зенит», порадовался, что сделал это дома: «Мой первый мяч пришелся на выездную игру, теперь, наконец, отличился в родных стенах — от этого особенно приятно».

Отдельно отметим: чемпионов страны в раздевалке с победой поздравил Алексей Миллер. Интересно, спрашивали ли про двойные премиальные за результативность.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»