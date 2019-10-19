Владимир Путин распорядился учредить военно-строительную компанию. У нее все шансы стать монополистом

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании военно-строительной компании. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18 октября. ВСК будет выступать в роли генподрядчика и исполнителя работ по возведению военных и социальных объектов.

РБК со ссылкой на замминистра обороны Тимура Иванова раскрыло подробности создания компании 19 октября. Цель ее существования – вывести военную стройку из коммерческого сектора.

Новую структуру учредят в форме публично-правовой компании. Ее руководство будет назначаться решением правительства РФ.

Завершить создание ВСК планируется в течение 3 месяцев. В документе указано, что она будет готовить документы для размещения объектов военной и социальной инфраструктуры, заниматься инженерным изысканиям, проектированием, строительством и реконструкцией. До 2027 года на военное строительство, согласно госпрограмме, планируется выделить 1 трлн рублей.





«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», – цитирует РБК замминистра обороны Иванова.

В состав ВСК войдут не менее 11 предприятий, в том числе пять строительных с привязкой к каждому из четырех военных округов и Северному флоту, организации по строительству дорог и аэродромов, гидротехнических объектов и ядерного сдерживания.

Компания получит полномочия принимать участия в концессионных соглашениях и соглашениях о государственно-частном партнерстве. Она сможет приобретать, владеть и распоряжаться долями в уставных капиталах компаний, чья деятельность связана с архитектурно-строительным проектированием и возведением объектов.

Коме того, ВСК предстоит формировать библиотеку типовых проектных решений для строительства объектов военной и социальной инфраструктуры.