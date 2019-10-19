Когтеточка эрмитажного Ахилла ушла с молотка почти за 20 тысяч. Аксессуар выкупил стартап по производству кошачьей минералки

Эрмитажный кот Ахилл, прославившийся как оракул чемпионата мира по футболу, расстался со своей когтеточкой. Лот 19 октября продали на благотворительном аукционе по стартовой цене.

Как сообщает пресс-служба выставки «Мир кошек», за 19 тысяч 600 рублей когтеточку выкупила компания по производству питьевой минеральной воды для особых потребителей – кошек и собак, которым обещает укрепление зубов, когтей и шерсти. Церемония вручения аксессуара с метками кота-предсказателя новому владельцу состоится в «Ленэкспо» 20 октября.

На вырученные деньги одного из хвостатых подопечных «Республики кошек» подготовят для устройства в новую семью. Перед поиском дома животных обследуют, обрабатывают от паразитов, отправляют на вакцинацию и кастрацию.





«Кота уже планируют назвать в честь компании», – рассказали в пресс-службе.

Распродающий своё имущество Ахилл выступил на мероприятии в качестве почётного гостя и куратора. Глухой от рождения кот нашёл призвание в качестве оракула. На Кубке конфедераций в 2017 году он предсказал три из четырёх матчей. Во время мундиаля Ахилл безошибочно указал исход игр между Россией и Египтом, Россией и Саудовской Аравией, Ираном и Марокко, а также между Бразилией и Коста-Рикой.