Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +12
$ 63.95р
71.13р
23:27 19.10.2019
Расширенный поиск

Город
19.10.2019 22:01
Печать

Когтеточка эрмитажного Ахилла ушла с молотка почти за 20 тысяч. Аксессуар выкупил стартап по производству кошачьей минералки

Эрмитажный кот Ахилл, прославившийся как оракул чемпионата мира по футболу, расстался со своей когтеточкой. Лот 19 октября продали на благотворительном аукционе по стартовой цене.

Как сообщает пресс-служба выставки «Мир кошек», за 19 тысяч 600 рублей когтеточку выкупила компания по производству питьевой минеральной воды для особых потребителей – кошек и собак, которым обещает укрепление зубов, когтей и шерсти. Церемония вручения аксессуара с метками кота-предсказателя новому владельцу состоится в «Ленэкспо» 20 октября.

предоставлено организаторами выставки "Мир кошек"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

На вырученные деньги одного из хвостатых подопечных «Республики кошек» подготовят для устройства в новую семью. Перед поиском дома животных обследуют, обрабатывают от паразитов, отправляют на вакцинацию и кастрацию.


«Кота уже планируют назвать в честь компании», – рассказали в пресс-службе.

Распродающий своё имущество Ахилл выступил на мероприятии в качестве почётного гостя и куратора. Глухой от рождения кот нашёл призвание в качестве оракула. На Кубке конфедераций в 2017 году он предсказал три из четырёх матчей. Во время мундиаля Ахилл безошибочно указал исход игр между Россией и Египтом, Россией и Саудовской Аравией, Ираном и Марокко, а также между Бразилией и Коста-Рикой.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      18.10.2019 17:21

      В ЖК «Полис на Комендантском» установили веревочный парк

      На территории 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» полным ходом идет благоустройство.
      ПСК
      18.10.2019 16:18

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: высокий темп строительства

      С начала строительства жилого комплекса бизнес-класса Nobelius прошёл один год. За это время выполнены самые трудоёмкие работы нулевого цикла, а монолитный каркас поднят до уровня 7 этажа. Согласно графику, завершение монолитных работ и возведение здания под крышу, запланировано на декабрь.
      ПСК
      18.10.2019 14:54

      ГК «ПСК» приступила к нулевому циклу ЖК «Новый Невский»

      На строительной площадке ЖК «Новый Невский», который ГК «ПСК» возводит рядом с Невским проспектом, начались работы нулевого цикла. Разработка котлована, подготовка, стабилизация и устройство фундамента — самый продолжительный, трудоёмкий и ответственный этап строительства.
      АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
      18.10.2019 14:51

      Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на выставке «Россия – Африка» представит новые образцы продукции военного и гражданского назначения

      АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит линейку образцов военной и гражданской техники в рамках Саммита «Россия – Африка», который пройдет в Сочи с 22 по 25 октября 2019 года.
      ПСК
      18.10.2019 14:29

      В ЖК «Славянка» началась проверка готовности к вводу в эксплуатацию

      Специалисты Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) проверяют готовность ЖК «Славянка». После успешного прохождения всех этапов проверки объект получит акт ввода объекта в эксплуатацию и начнётся передача ключей.
      ПАО «Группа ЛСР»
      18.10.2019 12:05

      В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появятся два новых детских сада

      «Группа ЛСР» приступила к строительству детсадов в своих жилых проектах в Красногвардейском районе города.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.10.2019 11:30

      Новые участки Юнтоловского и Гладышевского проспектов в ЖК «Юнтолово» введены в эксплуатацию

      Компания «Главстрой Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию два новых участка улично-дорожной сети в ЖК «Юнтолово» — продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Дороги обеспечат удобный проезд к корпусам четвертой и пятой очередей нового жилого района.
      «Аквилон Инвест»
      18.10.2019 10:44

      В ЖК «Q-мир» завершили монолитный каркас детского сада на 100 мест

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» закончил возведение монолитного каркаса здания детского сада на 100 мест в жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Застройщик приступил к кровельным работам и кладке внутренних перегородок.
      ГК «Арсенал недвижимость»
      18.10.2019 10:09

      В ЖК «Энфилд» начались продажи квартир дома №4

      В жилищном комплексе комфорт-класса «Энфилд» началась продажа 308 квартир в доме №4. Срок его сдачи – 4 квартал 2020 года.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.10.2019 18:00

      В Пушкинском районе пройдёт всеобщий День благоустройства

      Каждый октябрь в Пушкинском районе проводится месячник по уборке и благоустройству территорий.
      Setl City
      17.10.2019 17:50

      «Петербургская Недвижимость»: жилье комфорт-класса вытесняет «эконом»

      Покупатели все чаще отдают предпочтение проектам комфорт-класса: за последние два года их доля в объеме проданного жилья выросла на 10% и составила 52%. Об этом сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».
      ГК «Эталон»
      17.10.2019 15:48

      ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «Райффайзенбанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.