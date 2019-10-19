«Зенит» разгромил «Ростов». Дзюба оформил хет-трик

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 13 тура чемпионата РПЛ против «Ростова» в субботу, 19 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые обыграли соперника со счётом 6:1.

Голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (14, 20 и 80 минуты), Сердар Азмун (44), Сергей Караваев (61) и Вилмар Барриос (91). На счету Дзюбы также два результативных паса. У «Ростова» единственный гол с пенальти забил Роман Еременко (83).

Благодаря этой победе «Зенит» сравнялся по очкам (по 29) с лидирующим «Локомотивом». Следующий матч петербуржцы сыграют в рамках Лиги чемпионов 23 октября против «РБ Лейпциг».



