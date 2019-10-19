Лист Евангелия из петербургской библиотеки поедет в Сербию в обмен на картины Рериха

Петербургский лист Мирославова Евангелия сербы, для которых эта книга является святыней, обменяют на пять картин Николая Рериха. Об этом 19 октября договорился Медведев.

С заявлением премьер-министр России выступил в сербском парламенте, сообщают федеральные СМИ. В Белград в скором времени будет передана 166 страница Евангелия, которая сейчас хранится в Российской национальной библиотеке. Пергаментный лист попал в Петербург по воле епископа Порфирия в середине XIX века. Мирославово Евангелие это старейшая рукописная книга на кириллице, ее создали в Которе в XII веке. Долгое время она находилась на Афоне, потом попала в Белград. Сербы считают ее национальной святыней.

Вместо листка в Россию поедут пять картин Рериха и два эскиза его кисти, которые сейчас висят в Народном музее Белграда. Они попали туда во время Второй мировой войны, когда фашистская Германия весной 1941 года оказалась на территории Югославии. Это картины, написанные в период с 1913 по 1923 годы: «Бургустан. Кавказ», «Звоны», «Благие посетившие», «Берендеи. Деревня», «Преподобный Сергий Радонежский» и два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка».

Медведев приехал в Белград с официальным визитом 19 октября. В сербской столице празднуют 75-летие освобождения от фашистских войск. Глава кабмина поприсутствовал на военном параде, позже состоялись переговоры с председателем сербского правительства Аной Брнабич. Вскоре делегация приедет в Россию с ответным визитом.



