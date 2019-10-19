В Рыбацком двое на мотоцикле попали под автобус. Встали и поехали дальше

Авария с участием мотоцикла и маршрутки в Невском районе Петербурга обошлась без пострадавших, несмотря на практически лобовое столкновение.

Фотографии с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях вечером 19 октября. Маршрутка и мотоцикл столкнулись на перекрестке Караваевской и Прибрежной улиц в Рыбацком. Свидетели происшествия отмечают, что не увидели перед автобусом мотоциклиста. «Видимо, уже в больнице», – полагают горожане.

Однако, по информации «Фонтанки», медицинская помощь мотоциклисту и его пассажиру не понадобилась вовсе, оба они целы. Кто виноват и поехал не на тот сигнал светофора, пока не ясно.



