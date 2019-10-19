Болельщики не могут попасть на матч «Зенит» - «Ростов» из-за распоряжения МВД

Перед входом на «Газпром Арену» в Петербурге сотни болельщиков не могут пройти на матч «Зенит» – «Ростов» за полчаса до начала.

По информации «Фонтанки», вечером 19 октября два входа были временно закрыты из-за обнаружения подозрительных предметов. Зрителям приходится проходить через усиленные меры безопасности. По некоторым данным, это было сделано по инициативе полиции.

Матч между клубами «Зенит» и «Ростов» начался в Петербурге в семь часов вечера. У команд одинаковое количество очков – по 26. За первые полчаса матча петербуржцы забили два гола.



