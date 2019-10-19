В Новосибирске загорелась больница. Один из пациентов почти полностью обгорел

Около сотни человек эвакуировали из новосибирской больницы из-за начавшегося пожара. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщает 19 октября издание NGS, эвакуированы пациенты, которые лежали в палатах на 2 и 3 этажах городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2. В каком именно помещении начался пожар, пока неизвестно.

По данным СМИ, огонь победить удалось за несколько минут, однако один из лежачих пациентов получил ожоги 90 % тела и отравление продуктами горения.



